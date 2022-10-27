Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi (2)

Çanakkale 'de parkta bankta arkadaşıyla otururken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk annesi İpek Kürşat'ın avukatı Ahmet Uslu , olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırının İpek'in çocuklarının gözünün önünde meydana geldiğini söyleyen Uslu, "Çanakkale, 26 Ekim akşamında bir parkta çocuklarının gözü önünde İpek Kürşat'ın bir katil tarafından enseden vurularak öldürülmesine şahitlik yaptı" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Uslu, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

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