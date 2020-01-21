Parkta oynayan Hira Nur'u yaralayan sanık hakkında karar - Son Dakika

Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Barış Balcı, "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 15 ay sonra tahliye edilen Barış Balcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Barış Balcı ile avukatı Aysel Dermencioğlu katılırken, Hira Nur Demircan'ın avukatı Atanur Aydoğan da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, "Müvekkilimizin olayla ilgisi yoktur. Bu durumu olaya ait kamera görüntüleri doğrulamaktadır. Ortada müvekkilimin suç işlediğine dair somut bir delil yoktur. Şüpheden suç oluşmaz, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimizin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

"SUÇU ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Son savunması ve sözü sorulan sanık Barış Balcı, "Suçu işlemediğim halde suç bana kaldı. Atılı suçu işlemedim. Ben böyle bir şey yapmadım. Suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar, kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

"SİLAHLA KASTEN YARALAMA"DAN 3 YIL 9 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Barış Balcı hakkında mağdur Hira Nur Demircan'a karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın 'kasten yaralama' davasına dönüştüğünü belirtti.

Sanığın kişiliği, kastının yoğunluğu, güttüğü amaç ve saiki, suçun işleniş biçimi, mağdurun yaralanma yeri ve yaralamanın niteliğini dikkate alan mahkeme, sanık Barış Balcı'yı önce 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Eylemin silahtan sayılan havalı tüfekle gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı artırarak sanığı "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

Öte yandan mahkeme heyeti, sanık hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde Hira Nur Demircan'ın Pendik Dumlupınar Mahallesinde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatılmıştı.

Aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı'nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği belirtilmişti. Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı'nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hira Nur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği, beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatılmıştı. Sanık Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)