Parkta Oynayan Hiranur'u Silahla Yaralayan Sanık Hakim Karşısında

Parkta oynayan Hiranur'u silahla yaralayan sanık hakim karşısında Mahkeme başkanından sanığa tepki: " Ayağa kalksana sakat mısın"İSTANBUL -Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan sanık hakim karşısına çıktı.

Parkta oynayan Hiranur'u silahla yaralayan sanık hakim karşısında

Mahkeme başkanından sanığa tepki: " Ayağa kalksana sakat mısın"



İSTANBUL -Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, camdan çocuklara 'Sessiz olun' diye seslendiğini ancak silahla ateş etmediğini söyledi. Öte yandan kimlik tespiti sırasında ayağa kalkmayan sanığa mahkeme başkanı, "Ayağa kalksana sakat mısın" diyerek tepki gösterdi.

Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı yaraladığı iddia edilen iddiasıyla 23 yıla kadar hapsi istenen Barış Balcı'nın yargılanmasına başlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Hiranur Demircan'ın annesi Selinay Demircan ve babası Hasan Demircan da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanından sanığa tepki

Kimlik tespiti sırasında ayağı kalkmayan sanık Barış Balcı'ya mahkeme başkanı, "Ayağı kalksana, sakat mısın' diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine ayağı kalkan sanığa 'yaralama' ve 'uyuşturucu'dan sabıkası olduğu hatırlatıldı.



"Camdan 'Sessiz olun' dedim"

Savunmasında mağduru tanımadığını söyleyen sanık, "Gece saat 04.30 sıralarında işten geldim, yattım. Öğlene doğru dışarıdan çocuk sesleri geliyordu, camdan çocuklara 'Sessiz olun' dedim ve tekrar yattım. Kurban bayramının birinci günü olduğu için ailem kurban kesimine gitmişti, evde yalnızdım. Daha sonra annem geldi beni uyandırıp, 'bir çocuk vurulmuş sen mi yaptın? dedi. Ben de, 'Hayır anne, sen kaldırdın beni zaten uykudan' dedim. Kesinlikle ateş ederek mağduru yaralama ya da öldürmeye teşebbüs etmedim. Bizim evde tabanca ve tüfek yoktu" dedi. Mahkeme başkanının sanığa, "Camdaki izler ne peki" diye sorması üzerine sanık, bilgisi olmadığını söyledi.

Sanık savunmasının devamında, "Ben çocuklara sessiz olun diye ikaz ettiğim için, çocuklar camda beni gördüğü için suçlamışlardır" diyerek beraatini istedi.



"Çocuklara kızıp ateş etmiştir"

Hiranur Demircan'ın babası müşteki Hasan Demircan sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Ben olay günü kurban kesiyordum. Eşim aradı ve kızımın vurulduğunu ve hastanede olduğunu söyledi. Kamera kayıtlarından sanığın olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Çocuklar gürültü yaptığı için çocuklara kızıp ateş etmiştir" dedi.



"Dışarıdan patlama sesi duydum"

Bunun üzerine söz alan anne Selinay Demircan ise "Olay günü ben evdeydim. Havalar sıcak olduğu için camlar acıktı. Dışarıdan bir patlama sesi duydum. Çocukların çığlık sesleri geldi. 'Hiranur vuruldu' diye arkadaşları bağırmaya başladı. Çocuğu arkadaşları eve çıkardılar, sırtından kan akıyordu. Kızımla beraber oynayan çocuklar sanığın ateş ettiğini görmüşler. Çocukları olaydan önce de gürültü yapıyorlar diye sürekli tehdit ediyormuş" diye konuştu.

Sanık avukatı, yaşı küçük olan mağdur ve tanıkların pedagog eşliğinde beyanlarının alınmasını, mağdurun annesi ve babasının duruşma salonundan çıkarılmasını ve duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme ara kararında, mağdure ve tanıkların yaşları küçük olduğu gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti, salon boşaltıldı.

Mağdur Hiranur Demircan beyanında, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynadıkları sırada kendisine ateş eden kişinin huzurda bulunan sanık olduğunu söyledi. Tanık olarak dinlenen diğer arkadaşları da, sanığın kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyardığını ve elindeki silahla ateş ettiğini belirtti.

Olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşma sonrası açıklama

Duruşma sonrasında açıklama yapan Demircan ailesinin avukatı Cengiz Tayfur, "Duruşmada hem mağdur hem olaya şahit olan arkadaşları dinlendi. Mağdur ifadeleri sanığın oyun oynayan çocukları hedef gözeterek ateş ettiğini ortaya koymaktadır. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi" dedi.



"Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz"

Baba Hasan Demircan, "Suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim kızımızın ve bizlerin yaşadığını onların da yaşamasını, cezasını çektiğin görmek istiyoruz. Yapan kişi zaten daha öncesinden suçla tanışmış kişi. Yaralamadan yargılanmış kişi, suç makinesinden bahsediyoruz. Bugün çıkacak, yarın yine aynı şekilde devam edecek. Yargılanıp cezasını almasını istiyoruz" diye konuştu. Anne Selinay Demircan ise "Aradan 5 ay geçti ama bizim üzüntümüz hala devam ediyor. Hak ettiği ceza neyse almasını istiyoruz. İnşallah sonucu da öyle olacak, bekliyoruz" dedi. İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos'ta Hiranur Demircan'ın Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı, aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı'nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği anlatıldı. Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı'nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hiranur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı belirtildi.

Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı

Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı

Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı