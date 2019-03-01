Parkta Oynayan Hiranur'u Yaralayan Sanık Hedef Alarak Ateş Etmiş

Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada keşif raporu mahkemeye ulaştı.

Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada keşif raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, sanığın küçük kızı hedef alarak ateş ettiği belirtildi.



Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ı oturduğu evin penceresinden silahla ateş ederek yaralayan sanığın yargılandığı davada, keşif raporu dava dosyasına girdi. Bilirkişiler Recep Kılıç ve Mustafa Furkan tarafından hazırlanan raporda, sanık Barış Balcı'nın evinin bahse konu oda içerisinde pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan'ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği belirtildi.



Penpark Sitesi çocuk oyun parkı güneybatı duvarındaki deformasyonun dairenin penceresinden, mağdurun bulunduğu bölgeye yapılacak bir atıştaki mermi uçuş yolunun açısal olarak daha alt noktasında kaldığından beton yapıdaki bu deformasyonun oluşmayacağı anlatıldı.



Hedef alarak ateş etmiş



Mağdur Hiranur Demircan'ın vücudundan çıkarılan kadeh-paraşüt saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği, kendi yapısından daha yumuşak bir yüzeye çarparak eğilme bükülme şeklinde deforme olduğu, dolayısıyla mağdurun yaralanmasına yol açan saçmanın mağdurun vücuduna ara hedef olmadan (sekmeye uğramadan) isabet ederek yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.



Sanığın oturduğu daireden ateş edilmiş



Raporda, dosyadaki görüntülerde sanığın oturduğu dairenin arka penceresinin açıldığının görüldüğü belirtildi. Raporda, "Hiranur Demircan'ın bulunduğu noktada sırtındaki yara izini oluşturabilecek saçmanın ancak Ekspres Sokak 17 numaralı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceği değerlendirilmiştir" denildi.



Olayın geçmişi



Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı sırada ateş edilmesi sonucu Hiranur Demircan sırtından yaralanmıştı.



Olayın ardından gözaltına alınan aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Balcı hakkında "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Duruşmanın ilk celsesinde savunma yapan sanık, olay günü işten geldiğini ve dışarından çocuk sesleri geldiğini söyleyerek, "Camdan çocuklara 'sessiz olun' dedim ve tekrar yattım. Daha sonra annem geldi beni uyandırıp, 'bir çocuk vurulmuş sen mi yaptın' dedi. Ben de, 'hayır anne, sen kaldırdın beni zaten uykudan' dedim. Kesinlikle ateş ederek mağduru yaralama ya da öldürmeye teşebbüs etmedim" dedi.



Mahkemenin kararıyla 25 Ocak 2019 tarihinde olayın meydana geldiği çocuk parkında ve sanığın oturduğu dairede keşif yapılmıştı. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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