Parkta oynayan küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü - Son Dakika

Parkta oynayan küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü
Parkta oynayan küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü Arnavutköy'de yaşanan feci olayda küçük çocuk hayatını kaybetti Arnavutköy'de parkta oyun 10 yaşındaki çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü.
Parkta oynayan küçük çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü
Arnavutköy'de yaşanan feci olayda küçük çocuk hayatını kaybetti
İSTANBUL - Arnavutköy'de parkta oyun 10 yaşındaki çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Feci olayda küçük çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan bir oyun parkında yaşandı. Kardeşi ile parkta oynayan 10 yaşındaki Görkem Küçük'ün üzerine parkta bulunan aydınlatma direği devrildi. Minik Görkem'in ikiz kardeşi Güven ise olayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından minik çocuk hastaneye kaldırıldı. Görkem Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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