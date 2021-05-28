Parkta oyun oynarken parmağını banka sıkıştırdı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

Parkta oyun oynarken parmağını banka sıkıştırdı, yardımına itfaiye koştu

-Parmağı banka sıkışan çocuk saatler süren çalışma sonucu kurtarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de oyun oynamak için parka giden bir çocuk dinlenmek için oturduğu bankın kenarlarında bulunan deliklere parmağını sıkıştırdı. Parmağı deliğe sıkışan çocuk itfaiyenin saatler süren çalışması sonucunda bankın demirleri kesilerek kurtarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gülbin Sokakta bulunan bir oyun parkında yaşandı. İddiaya göre, parka arkadaşları ile oyun oynamaya giden 16 yaşındaki Samet Erdem parkta bulunan bankta otururken bankın kenarlarındaki deliklere parmağını sıkıştırdı. Parmağını kurtarmak için uzun süre uğraşan çocuk başarılı olamayınca, arkadaşları çareyi itfaiye ekiplerine bildirmekte buldu. Parka gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını önce sabunlu suyla kurtarmaya çalıştı. Daha sonra ise demir kesme cihazıyla bankın demirleri kesilerek çocuk banktan kurtarıldı. Kurtarılan çocuk sağlık kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.