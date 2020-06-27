Parkta oyun oynayan 4 genci bıçaklayarak yaraladı, sevk edildiği adliyede tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, parkta, cep telefonlarından oyun oynayan 4 genci bıçakla yaraladıktan sonra kaçan ve jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İsmail Ş. (26), tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Sultanköy Mahallesi'ndeki parkta dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ş., henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturup, cep telefonlarından oyun oynayan Muhammet Durman (17), Volkan Demirhan (17), İslam Yeşilyurt (16) ve Samet Gürçek(16) adlı arkadaşlara bıçakla saldırdı. 4 genç çeşitli yerlerinden yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı gençler, ambulanslarla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yeşilyurt ve Demirhan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü, Durman ve Gürçek'in tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan İsmail Ş. ise jandarma ekiplerince, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

'Uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçlarından sabıkalı olduğu bildirilen İsmail Ş., sevk edildiği adliyede, tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

- Marmaraereğlisitekirdağ