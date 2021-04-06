Parkta oyun oynayan Suriyeli Ahmet'in parmağı koptu - Son Dakika

Olay, saat 13.00 sıralarında, İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Suriyeli Ahmet A., oyun oynadığı sırada, yetişkinler için parkta bulunan spor aletinin üzerine çıktı. Ahmet'in, spor aletine sıkıştırdığı sağ elinin orta parmağı koptu. Ailesi, küçük çocuğu kopan parmağıyla tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Ahmet A.'nın tedavisine başlandığı öğrenildi.

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