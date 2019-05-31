Son Dakika Haberleri: Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı
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Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı

9 dakika önce

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı.

Parkta oyuncağa saçı kapılan Suriyeli çocuk yaralandı, System.String[]
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Suriye uyruklu Safa Süleyman (11) adlı kız çocuğu parkta, dönen oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya saçının kapılması sonucu yaralandı. Saçı kesilerek kurtarılan Safa, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hacı Seyitali Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Safa Süleyman, parktaki oturarak çevrilen oyuncağa bindi. Oyuncak döndüğü sırada Safa Süleyman'ın saçları oyuncağın ortasındaki demir mekanizmaya takıldı. Yaralanan ve oyuncakta mahsur kalan Safa, çağrılan itfaiye ekiplerinin saçını kesmesi sonucu kurtarıldı. Ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Safa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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- Konya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:00 Kaynak: DHA
Suriye, Seydişehir, Konya, Güncel
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