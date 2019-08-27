Parkta sabahlayan yabancı uyruklu gençler, verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilediler

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, çok çaresiz günler yaşadıklarını belirterek sığındıkları Türkiye'deki vatandaşlardan anlayış beklediklerini söylediler. İl Göç İdaresi'ne ellerindeki evrakları imzalatmak için geldikleri Aydın'da paraları olmadığı için geceyi parkta geçiren bir grup yabancı uyruklu genç, "Çalıştığımızla ancak gıda ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Paramız olmadığı için otelde kalamıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" diyerek zor durumda olduklarını söylediler.



Sabah saatlerinde Aydın Efeler İlçe merkezinde bulunan Nevzat Biçer Parkı'nın yabancı uyruklu gençlerle dolu olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri şahısları inceledi. Ellerinde izin belgeleri olan yabancı uyruklu şahıslar, İl Göç İdaresi'ne evrak imzalatacaklarını ve mesainin başlamasına kimseyi rahatsız etmemek için parkın köşesinde beklediklerini söylediler.



Ülkelerindeki iç savaş ve karışıklıktan dolayı Türkiye'ye sığındıklarını belirten yabancı uyruklu şahıslar, " İstanbul'da bir tekstil firmasında çalışıyoruz. Kazandığımızla anca karnımızı doyurabiliyoruz. Aydın Göç İdaresi'ne evrak imzalatmak için geldik. Otelde kalacak paramız olmadığı için geceyi parkın köşesinde geçirdik. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyoruz" diyerek mesainin başlayıp evrakları imzalattıktan sonra işe gideceklerini belirttiler. - AYDIN