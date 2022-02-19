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Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

19.02.2022 19:02

Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Kocaeli'nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk, salıncak oturağına sıkıştı.

Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk, salıncak oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa binerek eğlenmek istedi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Şahin'in annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Salıncak oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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