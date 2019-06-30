Parkta silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman
'da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı
Caddesi Mimar Sinan
Parkı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesiyle Seydi P., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle, Mehmet K., darp neticesi, Ömer Y. ise vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis
ekipleri, olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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