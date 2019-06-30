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- Parkta silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

38 dakika önce

- Parkta silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralıADIYAMAN - Adıyaman Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

- Parkta silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesi ile Seydi P., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle, Mehmet K., darp neticesi, Ömer Y., ise vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
- Parkta silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:16 Kaynak: İHA
Polis, Gölbaşı, Adıyaman, kavga, 3. Sayfa
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