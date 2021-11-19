Parkta sır ölüm! Vatandaşların meraklı bakışları ekipleri bir an olsun yalnız bırakmadı - Son Dakika

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan Mevlana Parkı'nda tren yolunun yanında hareketsiz şekilde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de isminin Feramuz T. (47) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feramuz T.'nin cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından hastanede morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERAKLI GÖZLER EKİPLERİ İZLEDİ

Öte yandan, bu sırada parkta bulunan vatandaşlar da meraklı gözlerle polis ekiplerinin yaptığı çalışmaları inceledi. Polis ekipleri de olayı yakından görmek için yaklaşan vatandaşları uyararak uzaklaştırdı.