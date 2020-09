Parkta sopa ve kürekle 'korku' nöbeti - Son Dakika

Parkta sopa ve kürekle 'korku' nöbeti

Madde bağımlılarından bıkan mahalle sakinleri parkta sopa ve küreklerle nöbet tutuyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu parkta mahalle sakinleri, sopa ve küreklerle nöbet tutuyor.

Siteler Mahallesi 2048 Nolu sokak içerisinde bulunan parkı mesken tutan madde bağımlıları mahalle sakinlerini korkutuyor. Tedirgin olan mahalle sakinleri parkta madde bağımlısı, alkol tüketen ve uygunsuz davranışlar sergileyen kişilerden şikayetçiler. Mahalle sakinleri, ihbar sonrası gelen polisi gören kişilerin parktan uzaklaştığını, polisin ayrılmasından sonra yine parka geldikleri için nöbet tuttuklarını vurguladı. Mahalle sakinleri ellerinde sopa ve küreklerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar bekliyor.

Yaşanan olumsuzluk ile ilgili CİMER ve diğer yollardan yetkililere bilgi verdiklerini dile getiren mahalle sakinleri, geceleri herhangi bir olay yaşanmasından korktuklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri parktaki yetersiz ışıklandırmanın yeterli hale getirilmesini ve parkın daha sık kontrol edilmesini istedi.

Parkta yaşanan olumsuzluklardan dolayı madde bağımlısı şahıslarla sürekli kavga ettiklerini dile getiren mahalle sakinleri, mahalleli olarak parkı kullanamadıklarını belirterek, "Bali çekeni, tiner çekeni, genç kızların gelmesi burada fuhuşun yapılmasından dolayı her gün burada dövüşüyoruz. Biz artık kendi çocuklarımızdan korkuyoruz. Bizler buradan artık usandık, ne yapacağımızı şaşırdık. Bizler her gün burada dövüşüyoruz. Önemli olan burada her hangi bir ölü olmadan, bir gencimize bir şey olmadan devletimizin önlem almasını istiyoruz. Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar'dan rica ediyoruz. Şimdi bizler elimize sopamızı aldık nöbet tutuyoruz. İkişerli olarak sabaha kadar, gece 12'ye kadar burada nöbet tutuyoruz. Bu şekilde buranın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.