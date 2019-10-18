Son Dakika Haberleri: Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu

52 dakika önce

KIRIKKALE'de, Sertan C. (35) parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu, System.String[]

KIRIKKALE'de, Sertan C. (35) parkta göğsünden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Sirkeci Parkı çevresinde yürüyüş yapanlar, parkın içinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik kontrolünde cesedin Sertan C.'ye ait olduğu belirlendi.   Savcının yaptığı incelemenin ardından Sertan C.'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sertan C.'nin cinayete mi kurban gittiğini, intihar sonucu mu öldüğünü yapılacak soruşturma ve otopsi sonucu belirleyecek.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi Muhtar maaşları 17 yılda yaklaşık 21 kat arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:37:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parkta tabancayla vurulmuş cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]