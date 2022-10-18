Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı - Son Dakika
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Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı

18.10.2022 23:43

Bursa'da aralarında husumet bulunan şahıslarla parkta karşılaşan baba ile 2 oğlu, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'da aralarında husumet bulunan şahıslarla parkta karşılaşan baba ile 2 oğlu, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Kazan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde bulunan Bahtiyar Güneş Park'ında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. (45), öğle saatlerinde tartıştığı kişilerle parkta karşılaştı. Kimliği henüz öğrenilmeyen şüpheliler, baba ve yanındaki 2 oğluyla yeniden tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

15 yaşındaki oğlunu da bıçakladılar

Saldırganlar yanlarında taşıdıkları bıçakla 15 yaşındaki Yunus S.'yi sırtından, askerden yeni gelen Yasin S.'yi karnından, babayı ise bacağından bıçakladı.

Kavgayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı Balkonda gördüğü husumetlisine pompalıyla ateş açtı! 2 kişiyi yaralayıp kaçtı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı 5 gün önce ailesiyle tartışıp evi ateşe vermişti! Şimdi de patlatmaya çalıştı
Kaynak: İHA

Yıldırım, Güneş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parkta bıçaklı kavga: Baba ve 2 oğlu yaralandı - Son Dakika
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