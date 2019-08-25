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Parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karasını tabanca ile yaraladı

9 dakika önce

Parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karasını tabanca ile yaraladıMalatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı.

Parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karasını tabanca ile yaraladı

Malatya'da, Erdem K., boşanma aşamasında olduğu eşi Kader K.'yı (23), tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hürriyet Parkı'nda gezen Kader K., boşanma aşamasında olduğu eşi Erdem K.'yı gördü ve ikili arasında tartışma çıktı. Sinirlenen Erdem K., yanındaki tabancayla eşi Kader K.ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Kader K., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kader K. acil serviste tedaviye alındı. Genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, boş kovanları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Erdem K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Zafer Mahallesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
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