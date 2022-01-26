Parkta tartıştığı genç kızı 5 yerinden bıçakladı - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.Y. (17), parkta tartıştığı bir kişi tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Genç kız tedaviye, şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir erkek, parkta tartıştığı S.Y. isimli genç kızı 5 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, S.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Y. tedaviye alınırken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.