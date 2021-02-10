Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar - Son Dakika
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Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar

10.02.2021 21:24
Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde A.Ç., parkta çıkan tartışmada V.B. ve Y.B.'nin silahlarından çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde A.Ç., parkta çıkan tartışmada V.B. ve Y.B.'nin silahlarından çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. A.Ç. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı.

Olay, 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi'ndeki Aşık Veysel Parkı'nda meydana geldi. A.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar A.Ç.'nin bacağına isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı A.Ç., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan V.B. ve Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar
Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar
Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar
YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar - Son Dakika


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