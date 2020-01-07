Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama - Son Dakika

Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama

7 saat önce

MALATYA'da, parkta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti.

Parkta telefon, kimlik ve para gasbeden 2 kişiye tutuklama, System.String[]

MALATYA'da, parkta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti. Polis ekiplerince yakalanan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 5 Ocak Pazar günü, Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kaya Parkı'ndaki bankta oturan Emre Y.'nin yanına gelen Ali Ö. ile Cuma K., cebinde ne kadar para varsa vermesini istedi. Emre Y., tepki gösterince 2 kişi, saldırmaya başladı. Ali Ö. ve Cuma K., daha sonra Emre Y.'nin cep telefonunu, kimliğini ve cebindeki 150 lirayı gasbetti. Gaspçılar, kaçarken, Emre Y. de polise gidip, şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, adresini belirlediği Ali Ö. ile Cuma K.'yi düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Ali Ö. ve Cuma K., çıkarıldığı mahkemece tutulandı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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