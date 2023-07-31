Parkta üstsüz spor yaptığı için şikayet edilen adamdan ilginç tepki: Canın mı çekiyor beni? - Son Dakika
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Parkta üstsüz spor yaptığı için şikayet edilen adamdan ilginç tepki: Canın mı çekiyor beni?

31.07.2023 12:05

Türkiye'de bir parkta üstsüz spor yapan şahıslar, kendilerini güvenliğe şikayet eden vatandaşa tepki gösterdi. Sporcu şahıs, "Bu bir ahlaksızlık falan değil. Canın mı çekiyor birader senin beni? Canın çekiyorsa gel bak ucundan yalayabilirsin" derken o anlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin hangi kentinde çekildiği henüz bilinmeyen bir video, sosyal medyada gündem yarattı. Bir parkta üstsüz şekilde spor yapan şahıslarla, kendilerini güvenliğe şikayet eden şahıs arasında tartışma çıktı. Sporuna ara veren adam, şikayetçi olan vatandaşa "Canın mı çekiyor birader beni?" ifadelerini kullandı.

"AHLAKSIZLIK FALAN DEĞİL"

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede yayıldı. Bir vatandaş, üstlerini çıkarıp şortla spor yapan bir grup erkeği parkta güvenlik görevlisine şikayet etti. Bunu duyan sporculardan bir şahıs ise duruma tepki gösterip "Bu bir ahlaksızlık falan değil. Canın mı çekiyor birader senin beni? Canın çekiyorsa gel bak ucundan yalayabilirsin" dedi.

YORUM YAĞDI

O anlar ise çevredekiler tarafından kamera ile kayıt altına alındı. Sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. İşte onlardan bazıları:

YORUMLAR (3)
  • Ahmet yilmaz: TÜRKIYE AFGANISTAN DEGÎL HERKES ÖZGÜRCE KEYFÎNE BAKABÎLÎR Cevap Yaz 24 71 Yayından Kaldır
  • Serdar Dur: Kadınlar da öyle çıplak kimsenin sesi çıkmıyor. Cevap Yaz 99 49 Yayından Kaldır
  • Sezgin Avcı: Sonra vurdular mi yapma abi dersin Cevap Yaz 109 31 Yayından Kaldır
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Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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