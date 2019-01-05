Son Dakika Haberleri: Parkta Uyuşturucu Satışına 6 Gözaltı

Parkta Uyuşturucu Satışına 6 Gözaltı

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bir parkta uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Parkta Uyuşturucu Satışına 6 Gözaltı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesindeki bir parkta uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde oturan S.K.'nın (19) ecstasy hap satacağı ihbarını aldı. S.K.'yı takibe alan ekipler, parkta kendisiyle birlikte yanındaki S.K. (20), G.G. (19), M.Ç.( 19) ve O.Y.B'yi (18) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüphelilerle birlikte iş yaptığı tespit edilen M.Ş.T. (34) de yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile gösterdikleri alanlarda yapılan aramalarda 845 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 50 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 46 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 lira ve 10 gram kenevir tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatı 1 bom ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:09 Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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