Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

MERSİN'de geçen ay parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını ve cep telefonlarını çalan M.G. ve Y.N., yakalandı.

Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

MERSİN'de geçen ay parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını ve cep telefonlarını çalan M.G. ve Y.N., yakalandı. 2 şüpheli tutuklanırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nikah işlemleri için Almanya'dan Mersin'e gelen restoran işletmecisi Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat (35), koronavirüs salgını nedeniyle işlemlerini yapamayınca fotoğraf çektirdi. Çift daha sonra restorana giderek mutluluklarını kutladı. Restoran çıkışı parktaki ağacın altına oturan çift, uyuyakaldı. Hırsızlar, çiftin 1800 euro ve 650 TL'si ile 3 cep telefonunuyla birlikte Fatma Polat'ın çantasını çaldı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını fark eden Zülküflü ve Polat, polis merkezine gitti, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan Yenişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişilerin M.G. ve yaşı küçük Y.N. olduğunu tespit etti. 3 ayrı faili meçhul suçtan kayıtları olan şüpheliler, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, parkta uyuyan çifti fark eden 2 şüpheli önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Gecenin karanlığından faydalanan ikili rahat tavırlarla eşyaları çalarak uzaklaşıyor.


Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı
Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı
Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı
Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

Fatma Polat, Yenişehir, Mersin, Düğün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:17 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

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