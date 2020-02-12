Parkta vurulan Hira Nur'un davasında gerekçeli karar - Son Dakika

Pendik'te parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Barış Balcı'nın "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, suçta kullanılan havalı tüfeğin kuş avlamakta kullanıldığını, daha büyük canlıları öldürmeye elverişli olmadığını belirtti.



Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte parkta oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan'ı silahla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 15 ay sonra tahliye edilen Barış Balcı "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı.



Kararda, sanığın 4.67 metre mesafede elde edilemeyen suç aletiyle yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği, saçmanın beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı hatırlatıldı.



Mahkemeden 'öldürmeye elverişli değil' gerekçesi



Sanık Barış Balcı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı belirtilirken, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan söz edilebilmesi için suçta kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması gerektiği, ele geçirilemeyen ancak mağdurun vücudundan çıkarılan saçmadan yola çıkılarak mahiyeti anlaşılan tüfeğin ateşsiz silah vasfında sayılan hava ile saçma tanesi atan tüfek vasfında olduğu kaydedildi.



"Tüfek, kuş avlamakta kullanılıyor"



Bu tip tüfeklerin kuş avlamakta kullanıldığı, daha büyük canlılarda öldürme için etkili olmadığı, hava ile çalışan ve etki mesafesi belli olan tüfeğin mahkemece öldürmeye elverişli kabul edilmediği vurgulandı. Kararda, "Mahkememizce, sanığın eylem sayısı, atışın mesafesi, mağduru öldürmesini gerektirir bir neden bulunmaması, yine sanığın eylemine devam etmesini engelleyen bir neden bulunmamasına rağmen eylemini kendiliğinden sonlandırması da dikkate alınarak sanığın öldürme kastının bulunmadığı kabul edilerek eylemin 'kasten yaralama' suçu kapsamında kaldığı kabul edilmiştir" denildi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ağustos 2018 tarihinde Hira Nur Demircan'ın Pendik Dumlupınar Mahallesinde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatılmıştı.



Aynı siteye yakın binada oturan Barış Balcı'nın savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği belirtilmişti. Çocukların parkta oynadıkları sırada Barış Balcı'nın evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu, Hiranur Demircan'ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanığın yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği, beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatılmıştı. Sanık Barış Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. - İSTANBUL