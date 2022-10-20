Olay, iki hafta önce akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda meydana geldi. İçerisinde spor aletleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarının bulunduğu park bir grup genç, tarafından tahrip edildi. Duvarların sprey boyalarla boyandığı, yazılar yazıldığı parkta metal çöp kovası, gençler tarafından ateşe verildikten bir süre sonra tekmelenerek kırılıp yerinden söküldü.

Kaynak: DHA

Arnavutköy Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PARKTA YAKTIKLARI ÇÖP KOVASINI TEKMELEYEREK YERİNDEN SÖKTÜLER - Son Dakika

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