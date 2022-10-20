PARKTA YAKTIKLARI ÇÖP KOVASINI TEKMELEYEREK YERİNDEN SÖKTÜLER

ARNAVUTKÖY'de bir grup genç, önce ateşe verdikleri çöp kovasını daha sonra tekmeleyerek yerinden söktü. Arnavutköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşılarak, duruma tepki gösterildi.
Olay, iki hafta önce akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda meydana geldi. İçerisinde spor aletleri, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarının bulunduğu park bir grup genç, tarafından tahrip edildi. Duvarların sprey boyalarla boyandığı, yazılar yazıldığı parkta metal çöp kovası, gençler tarafından ateşe verildikten bir süre sonra tekmelenerek kırılıp yerinden söküldü.
Söktükleri metal çöp kovasını park dışına atan gençlerin bu sorumsuz davranışları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Arnavutköy Belediyesi sosyal medya hesaplarından saldırının görüntüleri paylaşılarak, duruma tepki gösterildi.
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