Son Dakika Haberleri: Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor
Son Dakika Güncel Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor - Son Dakika

Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor

7 saat önce

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor.

Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor, System.String[]

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor. Turan, kedilerle zaman geçirmenin kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyerek hayvanseverlerden de mama desteği istiyor.

Zamanının büyük bir bölümünü sokakta yaşayan kedilerin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı'nda yaşayan 150 kadar sokak kedisinin de bakımını üstlendi. Her sabah tekerlekli pazar sepetine yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen Turan, kedileri eliyle besliyor. Turan'ın geldiğini gören kediler, bir anda çevresini sarıyor.

Yaz- kış demeden her gün parka geldiğini anlatan Muazzez Turan, "Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni, ben onları çok seviyorum" dedi.

Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten Turan, "Kasapları, lokantaları doşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Zaman zaman mahalle sakinleri de beni gördüklerinde mama getiriyor. Bu sayede hayvanlar aç kalmıyor" dedi.

Antalya'da yaşayan diğer hayvanseverlerden de mama desteği isteyen Turan, "Kimi zaman mama sıkıntısı yaşıyorum. Kedilerin bakımına destek olmak isteyenler olabilir. Gelip burada kedileri beslesinler, onlara mama bıraksınlar. Onlar da bizim gibi canlı. Karınları acıkıyor, susuyorlar. Sahip çıkmamız gerekli. Beni burada herkes kedilerin annesi olarak bilir" diye konuştu.


Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Lideri Akşener: "Ev temizlemekten yoruldum"
Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:37:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]