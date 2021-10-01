Parkta yerde yatan Melek, fıskiye ile temizlendi - Son Dakika

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Melek E. (38), parkta çamurlu toprağa uzanmış halde bulundu. Hastaneye gitmek istemeyen Melek E., belediye görevlisinin tuttuğu fıskiye ile temizlendi.

Çağlayan Mahallesi Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince 112 Acil'i aradı. İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti. Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı. Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı. Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı.