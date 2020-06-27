Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

KONYA'da parkta cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'ı (40) sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Bakım'ı dövüp, bıçakladığını itiraf ettikleri öğrenildi.
Olay, iki gün önce saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, evine yakın noktada bulunan parkta bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada Yaşar Durmak (23), yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı. Durmak, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan 6 kişi, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bakım'ın yapılan otopsisinde vücudunda 8 bıçak darbesi ve sert bir cismin darbesine bağlı yaralanmaların olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rahman Ardıç, Yaşar Durmak, Muammer Çağrı ve R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mevlüt Ö. ve Hamza A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.