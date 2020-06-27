Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı

Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandıKONYA'da parkta cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'ı (40) sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol...

Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı

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KONYA'da parkta cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle Derviş Bakım'ı (40) sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin Bakım'ı dövüp, bıçakladığını itiraf ettikleri öğrenildi.

Olay, iki gün önce saat 03.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Mengene Mahallesi'ndeki Mengene Parkı'nda meydana geldi. Halı yıkama işiyle uğraştığı öğrenilen, evli ve 1 çocuk babası Derviş Bakım, evine yakın noktada bulunan parkta bulunan seyyar köftecide otururken, cep telefonuyla görüşme yapmaya başladı. Bu sırada Yaşar Durmak (23), yüksek sesle konuştuğunu ileri sürerek Bakım ile tartışmaya başladı. Durmak, tartışmanın ardından parktan ayrılıp, kısa süre sonra yanına arkadaşlarını da alarak, tekrar geldi. Bakım'ı bir süre kovalayan 6 kişi, yakaladıktan sonra sopayla dövüp, kalça ve bacak bölgelerinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Bakım, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derviş Bakım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bakım'ın yapılan otopsisinde vücudunda 8 bıçak darbesi ve sert bir cismin darbesine bağlı yaralanmaların olduğu belirtildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park ve çevresinde çalışma başlattı. Park etrafındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıkları ile görüşen polis, Bakım'ın olay gecesi Yaşar Durmak ile tartıştığını, çevredekilerin müdahalesiyle ikilinin ayrıldığını, Durmak'ın olay yerinden ayrılıp daha sonra olay yerine yanında arkadaşları ile birlikte geldiğini saptadı.

DÖVÜP, BIÇAKLADIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Polis, yapılan çalışma sonrası olaya karıştığı tespit edilen Rahman Ardıç (20), Yaşar Durmak (23), Muammer Çağrı (24), Mevlüt Ö. (19), Hamza A. (21), ve R.D.'yi (16) gözaltına aldı. Bakım'ı bıçakladığı belirlenen Rahman Ardıç'ın ifadesinde, Derviş Bakım'ın kendilerine bıçakla saldırdığını, kavga esnasında bıçağın yere düştüğünü, bıçağı yerden alarak Bakım'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi. Diğer şüphelilerinde benzer şekilde ifade verdikleri kaydedildi.

4'Ü TUTUKLANDI 2'Sİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rahman Ardıç, Yaşar Durmak, Muammer Çağrı ve R.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mevlüt Ö. ve Hamza A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Karatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 10:54 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta yüksek sesle telefonla konuşan kişiyi, bıçaklayarak öldüren 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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