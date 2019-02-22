Son Dakika Haberleri: Parkta Yürürken Fenalaştı

Parkta Yürürken Fenalaştı

54 dakika önce

Çorum'da parkta yürürken düşerek kafasını beton zemine çarpan bir vatandaş yaralandı.

Parkta Yürürken Fenalaştı, System.String[]
Çorum'da parkta yürürken düşerek kafasını beton zemine çarpan bir vatandaş yaralandı.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre parkta bulunan banklarda oturan Yusuf Ö. (53) isimli vatandaş oturduğu banktan kalktığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Kafasını beton zemine çarpan Yusuf Ö. yaralandı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi parkta yapılan talihsiz adam ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:58 Kaynak: İHA

Hürriyet, Çorum, 3. Sayfa
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