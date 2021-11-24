PARKTA YÜRÜYEN ÇİNLİDEN ÖNCE SİGARA İSTEDİ, SONRA BIÇAKLADI - Son Dakika

Burdur'da mermer işiyle uğraşan Çinli Wei Liu (49), parkta yürüyüş yaparken, kendisinden sigara isteyen Mert A. (22) tarafından bıçakla yaralandı.

Burdur'da dün akşam saatlerinde Güzelleştirme Parkı'nda Mert A., yürüyüş yapan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Wei Liu'dan sigara istedi. Burdur'da mermer işiyle uğraşan Wei Liu, 'Sigara içmiyorum' dedi. Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ameliyat olan Wei Liu'nun, yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Wei Liu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, Mert A.'yı olaydan sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.