Üye Girişi
Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı

19.02.2022 16:39
Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da, parkta yürüyen genç, bıçaklı saldırıya uğradı.

Diyarbakır'da, parkta yürüyen genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.A., parkta yürürken yanına gelen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. H.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİNE MASKELİ VE POMPALI TÜFEKLE GİREN 3 ŞÜPHELİ 20 BİN TL ÇALDI DİYARBAKIR'DA PTT ŞUBESİNE MASKELİ VE POMPALI TÜFEKLE GİREN 3 ŞÜPHELİ 20 BİN TL ÇALDI PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA PTT ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN; OLAY ANI KAMERADA

Diyarbakır, Bağlar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:50:32. #1.12#
SON DAKİKA: Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement