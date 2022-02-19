Parkta yürüyen genç bıçaklı saldırıya uğradı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da, parkta yürüyen genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, H.A., parkta yürürken yanına gelen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı. H.A.'nın çığlıklarını duyan çevredekiler, yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından H.A., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan H.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı. - DİYARBAKIR