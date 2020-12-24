Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika

Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

24.12.2020 16:49
Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDIBolu'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Bolu'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika


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