Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika

Bolu 'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak

Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece Acun Ilıcalı girdi

Danny Rose, sabaha karşı yaptığı trafik kazası nedeniyle tutuklandı

Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İYİ Parti lideri Meral Akşener'e: Dön evine, bitsin bu çile

Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı