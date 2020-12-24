Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Son Dakika

Parkta yürüyen genç kızı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
24.12.2020 16:49
TUTUKLANDIBolu'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Bolu'da parkta yürüyen genç kızı bıçakla yaralayan Zeki Kaya, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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