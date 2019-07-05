Son Dakika Haberleri: Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor
Son Dakika Güncel Haber

Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor

37 dakika önce

SİVAS'ta, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan göz şekli, görenleri şaşırtıyor.

Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor, System.String[]
SİVAS'ta, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde oluşan göz şekli, görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerinden Kenan Erçin, "Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" dedi.
Feyzullah Moral Caddesi üzerindeki parkta bulunan dişbudak ağacının gövdesinde, göze benzer şekil oluştuğu görüldü. Budama sonucu oluştuğu tahmin edilen göz şeklini görenler, şaşırdığını söyledi. Mahallede oturan Kenan Erçin, "Daha önce de bunu fark etmiştik. Nasıl oluştuğunu incelemiştik; ama sonuca ulaşamadık. Gece arkadaşlarla otururken veya durakta otobüs beklerken de bazen gözümüze çarpıyor. Fotoğrafını çektiğimiz zaman göründüğünden daha farklı gözüküyor" diye konuştu. 
Mahalle sakinlerinden Yusuf Samıkıran ise "Üniversiteye giderken, durakta bekliyorum. Arada sırada da parkta oturuyorum. Ağacı bir anda fark ettim. Enteresan bir şekilde ağaçta göz olduğunu fark ettim. Arkadaşlarıma da gösterdim, onlar da ilginç buldu. Ben doğayı seven biriyim. Böyle gözü olan ağacı ilk defa görüyorum. Çok şaşırdım. Aslında biraz da ürkütücü görünümü var" dedi. 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:31 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erdoğan-Babacan görüşmesiyle ilgili açıklama Mantar toplayarak günde 6-7 bin TL kazanıyorlar! Topladıkları paralarla bina yaptıranlar bile var Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 17:09:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parktaki ağacın 'göz'ü şaşırtıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]