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PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI - Son Dakika

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

08.02.2022 12:35

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park içerisinde bulunan ahşap kıraathane, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde park içerisinde bulunan ahşap kıraathane, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Demokrasi Parkı içerisinde bulunan ve faal durumda olmayan ahşap kıraathanede sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kıraathane kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI
PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI
PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI
PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI
PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI
PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI

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Cumhuriyet Caddesi, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARKTAKİ AHŞAP KIRAATHANE YANDI - Son Dakika


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