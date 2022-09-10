PARKTAKİ AYDINLATMA DİREKLERİNİ TEKME ATARAK KIRDILAR

AKSARAY'da 2 kişi çocuk parkındaki 9 adet aydınlatma lambasını tekme atarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Paşacık Mahallesindeki Gülümse Parkında meydana geldi. Parkta dolaşan 2 genç, parkın içindeki dekoratif aydınlatma direklerini tekme atarak kırdığını gören mahalle sakini olayı evin balkonundan cep telefonu ile görüntüleyerek, parka zarar veren 2 kişiye tepki gösterdi. Gençler ise umursamaz tavırlarla gözden kayboldu. Polis ekipleri parktaki 9 tane dekoratif aydınlatma direklerini tekme atarak kıran 2 kişiyi cep telefonu kamera görüntülerinden tespit edip gözaltına aldı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, sosyal medya hesabından "9 adet dekoratif aydınlatma direğimiz kırıldı. Elinize ne geçti? Bu şehir hepimizin. Lütfen kamu mallarına sahip çıkalım." diyerek tepki gösterdi. (DHA)
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