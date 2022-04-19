Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar - Son Dakika
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Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar

19.04.2022 10:59

Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, parkın bankını parçalayarak çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde hırsızlar, parkın bankını parçalayarak çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Saray Sokak TOKİ Konutları 4. Etap Molla Osman Camii yanındaki parkta meydana geldi. Güvenlik kameraları görüntülerinde, kimliği belirsiz iki hırsız, parkın oturma bankını 12 dakikada söküp kırarak çalarken güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızların yakalanması için Cumhuriyet Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Öte yanda geçen günlerde kimliği belirsiz hırsızlar, tarafından Molla Osman Camisinin abdest ve lavabo muslukları çalınmıştı.

Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar
Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dakikalar içerisinde bankı böyle söküp çaldılar - Son Dakika


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