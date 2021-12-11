Parktaki bıçaklı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da bulunan bir parkta bıçaklanarak öldürülen Enes Aktürk'ün cinayeti ile ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, 9 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde İnönü Caddesi üzerinde bulunan Abdullah Gül Parkı'nda meydana gelen olayda Enes Aktürk (31), A.O.'nun bıçak darbeleri ile ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA