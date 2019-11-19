Son Dakika Haberleri: Parktaki borudan su içmeye çalışan kuşlara ilgi
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Parktaki borudan su içmeye çalışan kuşlara ilgi

6 saat önce

GİRESUN'da sıcaktan bunalan kuşların, çimenler arasındaki borudan akan sudan içmeye çalıştığı anlar, fotoğraf karesine yansıdı.

Parktaki borudan su içmeye çalışan kuşlara ilgi, System.String[]

GİRESUN'da sıcaktan bunalan kuşların, çimenler arasındaki borudan akan sudan içmeye çalıştığı anlar, fotoğraf karesine yansıdı. Su içmeye çabalayan kuşlar, parktaki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Giresun'da, susayan kuşlar, Atatürk Meydanı'ndaki parkta çimenler arasındaki borudan akan suyu içmeye çalıştı. Kuşların, sıcaktan bunalıp vana üzerinden eğilerek su içmesi, oluşan su birikintisinde de serinlemeye çalışması, vatandaşların gülümsemesine neden oldu. Bir süre su içip serinleyen kuşlar, şaşkın bakışlar arasında uçarak gözden kayboldu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
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