Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te 3 gün önce 17 yaşındaki Samet Çalışkan'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te 3 gün önce 17 yaşındaki Samet Çalışkan'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Çamlık Park'ta 9 Şubat Pazar günü ölü bulunan Samet Çalışkan'ın bıçaklanarak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerinde inceleme yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlıların peşine düşmüş, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarından yapılan teknik, fiziki takip sonucu kimlikleri ve adresleri belirlenen 10 kişi gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Furkan U. ve kız arkadaşı S.A'nın da aralarında bulunduğu 10 kişi işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarıldı.

Şahıslardan S.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken Furkan U'nun da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

(İHA)

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar
Ortağını öldürüp cesedini yakan zanlıdan pes dedirten savunma: Öldürme kastım yoktu Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 05:11:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Parktaki cinayetle ilgili 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]