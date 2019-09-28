Son Dakika Haberleri: Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı
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Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı

6 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, iki şüpheli, bir parktaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları çaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, iki şüpheli, bir parktaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları çaldı.

Gazibey Mahallesi Künkçeşme Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'na gece gelen iki zanlı, buradaki oyun gruplarının kilitlerini kırarak içerisindeki bozuk paraları aldı.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sabah durumu fark eden parkın işletmecisi Hüseyin Becerik, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Park işletmecisi Becerik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun gruplarından yaklaşık bin 500 lira çalındığını, kırılan kilitlerin tamir edilmesinden sonra diğer zararın da ortaya çıkacağını söyledi.

Bu arada hırsızlık anı, parkın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Parktaki hırsızlık zanlıları güvenlik kamerasına yakalandı

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:15 Kaynak: AA
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