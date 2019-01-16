Son Dakika Haberleri: Parktaki Kameriyeyi Isınmak İçin Kırıp, Yaktılar

Parktaki Kameriyeyi Isınmak İçin Kırıp, Yaktılar

1 saat önce

Diyarbakır'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi.

Parktaki Kameriyeyi Isınmak İçin Kırıp, Yaktılar, System.String[]
Diyarbakır'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi. Polis, kameriyeyi ateşe veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün gece Yenişehir Belediyesi'ne ait fidanlık alanı olarak bilenen parkta meydana geldi. Kimlikleri belirsiz kişiler, tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, parçalarını ateşe verdi. Sabah parka gelenler parçalanmış kameriyeyi görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

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