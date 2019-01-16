Parktaki Kameriyeyi Isınmak İçin Kırıp, Yaktılar
1 saat önce
Diyarbakır'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi.
Diyarbakır
'da kimlikleri belirsiz kişiler, parkta bulunan tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, kullanılamaz hale getirdi. Polis
, kameriyeyi ateşe veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece Yenişehir
Belediyesi'ne ait fidanlık alanı olarak bilenen parkta meydana geldi. Kimlikleri belirsiz kişiler, tahta kameriyeyi ısınmak için kırıp, parçalarını ateşe verdi. Sabah
parka gelenler parçalanmış kameriyeyi görünce durumu polis ve belediyeye bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
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