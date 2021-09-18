Parktaki ölümde kalp krizi şüphesi - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir parkta ölü bulunan Hasan Özdemir'in (63) kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Selvili Mahallesi'ndeki Bizim Park'ta meydana geldi. Parkta çimlerde hareketsiz yatan birini görenler durumu, polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ölen kişinin kimliğinin Hasan Özdemir adlı kişi olduğu tespit edildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Ev yapımı alkollü içecekler tükettiği öğrenilen Özdemir'in kalp krizinden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.