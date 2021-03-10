Parktaki oyun alanın tahtalarını yaktılar - Son Dakika

Parktaki oyun alanın tahtalarını yaktılar
10.03.2021 14:09
Burdur'un Bucak ilçesinde yenileme çalışması tamamlanan parkta bulunan oyun grubunun basamakları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek yakıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde yenileme çalışması tamamlanan parkta bulunan oyun grubunun basamakları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek yakıldı.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yenileme çalışmasını bitirdikleri parkta bulunan oyun grubunun basamaklarını sökerek yakanlara sitem etti. Parka zarar veren kişilerin kimliği belirlenemezken Başkan Ünal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sürekli bu türden olayları gündeme getirmek istemiyorum ama yazmayıncada olmuyor. Daha yeni yenileme çalışması yaptığımız parkımızda oyun grubunun basamaklarını söküp yakmışlar. Yazıklar olsun size..." şeklinde sitem etti. - BURDUR
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