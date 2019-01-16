Parktaki Oyuncaklar Yandı
10 dakika önce
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyun parkındaki oyuncaklar yanarak zarar gördü.
İzmir
'in Karşıyaka
ilçesindeki bir oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyun parkındaki oyuncaklar yanarak zarar gördü.
Dün (salı) akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi 6295 sokakta bulunan parktaki oyuncaklarda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Oyun parkındaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların yanarak zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk olmaması olası bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:34 Kaynak: DHA
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