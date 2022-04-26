Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

26.04.2022 15:00
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, park içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, park içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada incelemelerde bulunan ekipleri her hangi bir yangın olayıyla karşılaşmadı. Bir süre bekleyen ekipler, olayın asılsız ihbar olduğunu anlaması üzerine olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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Adıyaman, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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