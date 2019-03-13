Parktaki Yangına Zamanında Müdahale
18 dakika önce
Elazığ bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.
Elazığ
bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.
Olay, Ulukent
Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, parktaki çocuk oyun alanındaki plastik kauçuklar yanmaya başladı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.
Olayla ilgili yangının bilinçli veya bilinçsiz birileri tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:43 Kaynak: İHA
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu
Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi
İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı