Son Dakika Haberleri: Parktaki Yangına Zamanında Müdahale

Parktaki Yangına Zamanında Müdahale

18 dakika önce

Elazığ bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.

Parktaki Yangına Zamanında Müdahale, System.String[]
Elazığ bir parkta bulunan çocuk oyun alanında kauçuklar yandı,itfaiye zamanında müdahale ederek söndürdü.

Olay, Ulukent Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, parktaki çocuk oyun alanındaki plastik kauçuklar yanmaya başladı.Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili yangının bilinçli veya bilinçsiz birileri tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:43 Kaynak: İHA

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa
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