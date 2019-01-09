Son Dakika Haberleri: Parkur Gibi Sınıf

Parkur Gibi Sınıf

28 dakika önce

Düzce'de Yığılca Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda oluşturulan sportif faaliyetler sınıfı, doğal yaşam parkurunu andırıyor.

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Düzce'de Yığılca Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda oluşturulan sportif faaliyetler sınıfı, doğal yaşam parkurunu andırıyor.

Öğrenciler, 2023 vizyon programı kapsamında okulda oluşturulan uygulama sınıfında fiziksel aktivitelerle vakit geçiriyor.

Taşımalı eğitimin yapıldığı beyaz bayraklı okulda, 2023 vizyon belgesi olarak açıklanan ve uygulamaya konulması düşünülen yeni sistemde yer alan çalışmalara örnek teşkil edecek faaliyetler yapılıyor.

Öğrencilerin parkur olarak tanımladığı sınıf, her yaştan öğrencinin uğrak yeri oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Yığılca, Düzce, Güncel
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