Son Dakika Haberleri: Parkur sporcusu Pavel Smirnov, "Emine Bulut" cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Parkur sporcusu Pavel Smirnov, "Emine Bulut" cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı

31 dakika önce

Parkur sporcusu Pavel Smirnov, "Emine Bulut" cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı Metrobüs sörfçüsü ölümün kıyısında "ölmek istemiyorum" diye bağırdıİSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde...

Parkur sporcusu Pavel Smirnov, "Emine Bulut" cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı

Metrobüs sörfçüsü ölümün kıyısında "ölmek istemiyorum" diye bağırdı

İSTANBUL - Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak 350 metrede öz çekim yapması ve metrobüsün üstünde sörf gerçekleştirmesiyle tanınan parkur sporcusu Pavel Smirnov, Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için Pendik'teki 70 metre uzunluğundaki bir baz istasyonuna tırmandı. Smirnov zirveye ulaştığında adeta ölümün kıyısında, "ölmek istemiyorum" yazılı tişörtle aynı şekilde bağırarak tepkisini ortaya koydu.

Türkiye'nin 3. Boğaz köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün inşa halindeki kulesine tırmanarak "350 metre" yükseklikte öz çekim yapmasıyla tanıdığı parkur sporcusu Pavel Smirnov, bu kez Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki göstermek için tehlikeli bir plan yaptı. Bu kapsamda tek başına Pendik'teki bir baz istasyonuna giden genç sporcu, dikenli telleri aştıktan sonra tırmanmaya başladı.

Ölümün kıyısında "ölmek istemiyorum" diye bağırdı

Tırmanış esnasında elinden hafif şekilde yaralanan Smirnov, dakikalar sonra istasyonun zirvesine ulaştı. Burada üstündeki tişörtü çıkartan genç, altında olan "ölmek istemiyorum" yazılı tişörtü ile öz çekim yaptı. 70 metre uzunluğundaki istasyonun zirvesinde adeta ölümün kıyısında olan Smirnov, defalarca "ölmek istemiyorum" diye bağırarak yaşanan cinayete tepki gösterdi. Genç sporcu o anları kask kamerası ile kaydetti.

Pavel Smirnov, Emine Bulut, Selim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhammed Mursi'nin oğlu öldü
Konya'da tartıştığı kocasını keserle vurarak öldürdü Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parkur sporcusu Pavel Smirnov, "Emine Bulut" cinayetine tepki için baz istasyonuna tırmandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]